الصحة بالخرطوم تُقر بإرتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال





أقرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بإرتفاع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال بسبب الظروف الإقتصادية

و أعلن مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. محمود القائم البدء فى مشروع تجهيز مطابخ مستشفيات الأطفال بالولاية لتوفير كافة الإحتياجات من الأجهزة والمعدات اللازمة بهدف توفير الغذاء المناسب للمرضى من الأطفال المنومين بالمستشفيات .

و أكد القائم لدى تدشين المشروع بمستشفى أحمد قاسم أن البرنامج يأتى فى إطار تطوير المطابخ بالمستشفيات وسد النقص الكبير فى الإحتياجات بتوفير المعدات من أجهزة وثلاجات و أوانى لخمس مستشفيات أطفال بالولاية بتكلفة 50 مليار جنيه على أن يتواصل الدعم لسد النقص فى باقى المستشفيات بعد إجراء التقييم اللازم.

وقال القائم إن الفكرة جاءت بعد اجراء تقييم للأوضاع بهذه المستشفيات واكتشاف وجود نقص كبير فى احتياجات المطابخ بمستشفيات الأطفال و أكد أنه على إثر التقييم تم على إجراء عطاء ودعا للإستفادة من هذه المعينات بتوفير الغذاء المناسب للأطفال المرضى.

باج نيوز