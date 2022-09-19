مزاد بـ165 ألف دولار على صور إيلون ماسك الجامعية





أقيم مزاد علني بـ165 ألف دولار على صور لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

واشتمل المزاد على صور ماسك التي كان قد قدمها لإحدى صديقاته أثناء المرحلة الجامعية، وتتضمن لقطات وأحداث لم يتم عرضها من قبل، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري نقلاً عن صحيفة «الإندبندنت».

وتضمنت العناصر التي تم بيعها بالمزاد أيضاً 18 صورة، وقلادة من الذهب والزمرد، بيعت بمبلغ 51 ألف دولار، وبطاقة تهنئة عيد ميلاد مكتوبة بخط ماسك.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك غيَّر صورة ملفه الشخصي على «تويتر» بإحدى الصور التي تم بيعها بالمزاد، في إشارة إلى أنه لا يبدي أي اعتراض على بيع صوره في المزاد.

البيان