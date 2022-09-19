رسالة مؤثرة من محمد صلاح في وداع الملكة إليزابيث





ودَّع النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، برسالة مؤثرة.

وكتب صلاح، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة، إحياءً لإرثها وخدمتها الجليلة».

وأضاف: «مشاعري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي»، مرفقاً صورة للملكة الراحلة.

وتأتي رسالة محمد صلاح بالتزامن مع مراسم جنازة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي توفيت الأسبوع الماضي بعدما قضت 70 عاماً على العرش.

وأعلن قصر باكنغهام، الخميس الماضي، وفاة إليزابيث ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، عن عمر يناهر 96 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

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