(المرور) تعلن عن نوافذ جديدة لترخيص مركبات ولايات بالخرطوم





أكدت شرطة المرور، إمكانية تجديد ترخيص المركبات المرخصة بالولايات، بالعاصمة الخرطوم، وذلك دون الحاجة للسفر الى الولايات المعنية.

وخصّص الإعلان، المركبات المُرخّصة بولايات غرب وشمال وجنوب دارفور، مشيرًا لافتتاح “نوافذ جديدة ومتطورة بطرق عمل حديثة لتجديد المركبات”.

وقال إعلام المرور بحسب (الترا سودان)، إنّ النوافذ الجديدة تقع برئاسة مباني الإدارة في سوبا، حيث يتم التجديد عقب استيفاء الشروط، ونوه إلى أنّ هذه الخدمات المُقدّمة من الإدارة العامة للمرور للمُستخدمين، تتيح إمكانية “إنجاز معاملاتهم بطريقة سهلة وفعّالة، ومن المُتوقّع أن تشمل الفترة القادمة عددًا من الولايات المختلفة”.

صحيفة الصيحة