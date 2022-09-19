أدوية مهربة و صيدلية من غير صيدلاني بولاية الجزيرة





نفذ المجلس القومي للأدوية و السموم بولايه الجزيرة حملة تفتيشية مفاجئة بمحلية القرشي و أوضح الدكتور محمد صلاح مسؤول محلية القرشي بالمجلس بالقومي للأدوية و السموم بالولاية أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة السودانيه و صيدلية من غير صيدلاني.

في ذات السياق أكد رئيس المجلس القومي للأدوية و السموم بولاية الجزيرة، الدكتور حبيب الله النور، أن الهدف من الحملة الانضباط بالنظم و اللوائح المتعلقة بالدواء و إعمال الصيدليات و أشار إلى أن كل الاجراءات القانونيّة ستتخذ في مواجهة كل من يخالف النظم المتعلقة بقوانين الصيدلة و السموم و شدد حبيب الله علي، استمرارية الحملات التفتيشية المفاجئة في غضون الأيام القادمة.

صحيفة الصيحة