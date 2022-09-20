تأجيل جولة محادثات حول الحدود بين السودان وإثيوبيا





كشفت تقارير صحافية، الاثنين، عن أن تطوّرات الحرب في إقليم تيغراي، أجّلت مناقشة الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وأشارت إلى أنّ جنوب السودان، اقترح عقد قمة بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير، في أكتوبر، لبحث أزمة الحدود، وفق وكالة “الشرق”.

وقالت إنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ما زال متمسكاً بضرورة تكثيف العلامات على الحدود مع إثيوبيا.

ومنذ عقود، يسود نزاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة، لكن التوترات زادت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ومشروع سدّ النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

صحيفة السوداني