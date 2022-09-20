



تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لموجة من التعليقات الساخرة عقب انتشار مقطع فيديو أثناء تغزل الشاعر سالم سيار بها، بقصيدة شعرية قرأها على مسامعها.

وتغزل الشاعر سالم سيار في حليمة بولند بإحدى قصائده المعروفة، حيث ظهر وهو يرددها على مسامعها في وصلة غزل صورتها حليمة بنفسها.

وطلبت حليمة بولند أيضاً من سالم سيار أن يسجل لها القصيدة التي بدأت به قائلا: “أنتي حكاياتك نجوم وأنتي ابتساماتك غيوم وإن شافت القمرة ضواك فظت لكي العين اتقوم”.

تفاعل حليمة بولند مع القصيدة وطلبها من سالم سيار أن يسجلها لها بصوته على هاتفها، أثارا سخرية المتابعين والنشطاء منها، وعرضها لموجة من التعليقات التي استنكرت هذه التصرفات.

استنكر بعض المتابعين والنشطاء، طلب حليمة بولند من سالم السيار بتسجيل قصيدة لها على هاتفها بصوته، حيث أكدوا أن هذه التصرفات قديمة لأنها تستطيع الحصول على التسجيل بوسائل أكثر تطورا حاليا.

كما انتقد البعض تغزل سالم سيار في حليمة بولند بهذه القصيدة، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها الأمر نفسه، لافتين إلى أنه بالتأكيد لديه زوجة من الممكن أن تغار أو تتضايق من هذه التصرفات.

تابع بعض المتابعين في انتقادات لحليمة بولند، بسبب غزل سالم السيار بها: “للحين في ناس فاضية لي هالدرجه؟؟ مجاعة وحروب والحالة قشرة،، الحمد لله على نعمة العقل”.

شاهد حليمة بولند تتعرض للسخرية بعد تغزل شاعر كويتي بها https://t.co/fYj0OGpuBk pic.twitter.com/c9qHMkUhSy — فن ومشاهير (@celebNart) September 20, 2022

مزمز