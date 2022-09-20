تعرُّض عربة بروفيسور إبراهيم غندور لحادث سير





تعرّضت عربة وزير الخارجية الأسبق، بروفيسور إبراهيم غندور، لحادث سير طفيف صباح اليوم – بحسب ما أعلنت أسرته.

يُذكر أن الحادث وقع بمنطقة القطينة وهو في طريقه إلى مدينة الدويم في زيارة اجتماعية رفقة الأستاذ حمدتو مختار وعدد من أصدقائه.

وقالت ابنة إبراهيم غندور، د. وفاء: “نسبة لانتشار الخبر في أوساط واسعة، نطمئن جميع معارف البروفيسور ومحبيه أنه بخير والوفد المرافق له، ولم يتعرّض أي منهم لأذى والحمد لله وقد وصلوا الآن إلى مدينة الدويم”.

صحيفة السوداني