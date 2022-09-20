هجوم إريتري واسع على”تيكيزي”بإثيوبيا





إلى جانب القوات الإثيوبية وميليشيات فانو.

أعلن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي جتياشوا رضا،الثلاثاء، إنّ القوات الإريترية شنّت هجومًا واسع النطاق اليوم من جميع الجبهات من مناطق تيكيزي إلى إيروب، إلى جانب القوات الإثيوبية وميليشيات فانو.

وقال المتحدث بإسم جبهة تيجراي، وفق وكالة الشروق المصرية، إنّ القوات الإريترية شنت اليوم هجومًا واسع النطاق على جميع الجبهات – على طول الطريق من تيكيزي إلى إيروب.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك قتالا عنيفا في مناطق مايو كوهلي وزبان جدينا وأدي أوالا وراما وتسيرونا وزالامبيسا، كما تم نشر القيادة الشرقية لآبي أحمد وعناصر مهمة من القيادة الشمالية الغربية وثلاث فرق كوماندوز جنبًا إلى جنب مع القوات الإريترية.

وتابع “انضم إلى الهجوم أيضا آلاف من القوات الخاصة في أمهرة بالإضافة إلى فانو، وتنشر إريتريا جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط، وقواتنا تدافع ببطولة عن مواقعها”

باج نيوز