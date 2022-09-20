الأبحاث الجيولوجية تُشدد على أهمية تحديث خارطة السودان





أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار عثمان حسن عبدالقادر على أهمية مشروع تحديث الخارطة الجيولوجية بمقياس رسم 1:100.00 وذلك بتأهيل إدارة الجيولوجيا الإقليمية للقيام بتحديث الخارطة ، مشيراً إلى ان هذا المشروع بدء منذ أكثر من (6) أعوام وبنهاية هذا العام سنكون غطينا تحديت الخارطة بنسبة 60٪ من مساحة السودان لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتحديث الخرط خاصة للباحثين والنشاط التعديني والبترولي ونشاط المياه والخريطة هي الأساس لأي عمل له علاقة بالمعادن . في الوقت ذاته كشف مدير الأبحاث الجيولوجية عن مشروع مشترك مع جمهورية مصر العربية لتقييم الخطر الزلزالي على طول شريط نهر النيل .

من جهته قال مدير الإدارة العامة للمسوح الجيولوجية ان مشروع تحديث الخارطة الجيولوجية هو الخطوة الأولى والأساسية لكل العمليات الجيولوجية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع استعان بالكثير من المعلومات من المشاريع المشتركة التي تمت في الاعوام الماضية بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلومات من الشركات والجامعات .

في غضون ذلك اكدت مدير إدارة الجيولوجيا الإقليمية جيولوجي مستشار هند صديق أن تحديث الخارطة الجيولوجية بمقياس رسم 1:100.000 وهو مقياس رسم تفصيلي وهي مفيدة في عملية الاستكشاف المعدني ، لافته إلى ان هذا العمل تم من داخل إدارة الجيولوجيا الإقليمية التابعة للإدارة العامة للمسوح الجيولوجية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وكشفت هند ان إدارتها تنتج كل عام 8 خرط جيولوجية بنفس مقياس الرسم.

باج نيوز