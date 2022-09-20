ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات والمعدات الطبية





كشفت جولة ميدانية لـ(الصيحة ) بأسواق في العاصمة الخرطوم عن ارتفاع كبير وقياسي في اسعار المستلزمات والمعدات الطبية.

وبلغ سعر الاجهزة المنقذة للحياة مثل جهاز التنفس 25 الف جنيه وجهاز قياس ضربات القلب 12.500 الف جنيه، ومقياس الحرارة 5 الاف جنيه وجهاز قياس الضغط الزئبق 16 الف جنيه والالكتروني 20 الف جنيه وقسطرة الكلي المؤقتة 18 الف جنيه والمستديمة 150 الف جنيه .

فيما بلغ جهاز قياس السكر 20 الف جنيه وحقن الانسولين بلغ سعر الكرتونة 6500 جنيه والحقن العادية الكرتونة بواقع 3500 جنيه.

اما الأجهزة المستخدمه عند الكسور و الإصابات بلغ سعر كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة 100 الف جنيه و”المشاية” 30 الف جنيه.

صحيفة الصيحة