هيئة الدفاع تواصل استجواب المتحري في محكمة مديري انقلاب ٨٩





واصلت محمكة مديري انقلاب يونيو ٨٩ التي يمثل امامها المخلوع عمر البشير وآخرون جلساتها اليوم بالخرطوم برئاسة القاضي حسين الجاك قاضي المحكمة العليا حيث تواصل استجواب المتحري العقيد شرطة جمال خليفة بواسطة هئية الدفاع.

َفي افادته حول المتهم العاشر الطيب إبراهيم محمد خير اوضح ان المتهم تم القبض عليه في ٥/١٢/٢٠١٩م وكان بعمل طبيبا برتبه رائد في السلاح الطبي عام ١٩٨٩م وقد شارك في تنفيذ انقلاب بالاعتقالات حيث اعتقل ليلة الانقلاب نائب رئيس هيئة العمليات الفريق عبد الرحمن سعيد ولكن محامي المتهم أوضح ان الطيب ترك العمل السياسي منذ عام ٢٠٠٥م. وحول المتهم رقم ١١ ابراهيم نايل ايدام اوضح المتحري ان ايدام كان يعمل عام ١٩٨٩م في جهاز الأمن برتبه عميد وانه من بين العسكريين الذين انحصر أمرهم في مجلس قيادة الثورة ولم يشارك في التخطيط للانقلاب. وعن المتهم ١٣ ابراهيم محمد السنوسي قال المتحري ان المتهم يبلغ من العمر ٨٢ عاما تم القبض عليه في ١٢/٥/٢٠١٩م وانه كان مشاركا حسب أفادات الشهود ولكن محامي المتهم نوه الي ان السنوسي كان يبلغ من العمر ٨٢ عاما عند القبض عليه في مخالفه واضحة للقانون الذي يقضي بعدم اعتقال من هو فوق سن ال ٧٠ عام او إعدامه

وأشار المتحري الي ان السنوسي خطط ونفذ الانقلاب من خلال أقوال الشهود فقد كان هو المنسق بين العسكريين والمدنيين.

اما المحامي محمد الحسن الأمين فقد تولي استجواب المتحري انابة عن المتهمين ١٤ الفريق اول محمد محمود جامع ، و٢٤ فيصل ابو صالح و٢٧ اللواء محمد عوض الكريم ابو سن حيث قال المتحري ان ابو صالح استقال في عام ١٩٩١م ولم يتولى بعدها اي منصب حكومي فيما كان المتهم ابو سن في سلاح الموسيقى أحيل المعاش عام ٢٠٠٦م اما الفريق أول جامع ففد سجل اعتراف قضائي ولكن الحديث المنسوب لجامع في إحدى الصحف اليوميه لم يكن دقيقا

وحول المتهم ١٦ عبد الله عبد المطلب فقد اوضح المتحري ان المتهم كان برتبه العقيد وقائد ثاني سلاح المدرعات في ٣٠/٦/١٩٨٩م وينحصر دوره في حضور آخر اجتماع لتحديد ساعه الصغر للانقلاب وقد ترك الخدمة العسكرية في مارس ٣٠٠٢م برتبه اللواء ولم يكن عضوا في مجلس قيادة الثورة او بتقلد منصب حكومي. وستواصل المحكمة جلساتها الثلاثاء القادم الموافق السابع والعشرون من الشهر الجاري للاستماع الي إفادة المتحري.

وكالة سونا