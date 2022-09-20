منوعات

هنيدي ونيرمين الفقي وجمال سليمان يقدمون واجب العزاء في زوجة خالد زكي | صور

2022/09/20
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حرص كل من النجم محمد هنيدي ونرمين الفقي وأحمد بدير وماجدة زكي على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي والذي يقام حاليًّا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
وحضر لتقديم واجب العزاء أيضا الفنانة بوسي، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان إيهاب فهمي وغيرهم.
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وتوفيت زوجة الفنان خالد زكي يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض دخلت على إثره المستشفى، وشيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بصلاح سالم.

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وحضر تشييع الجثمان كل من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانون منير مكرم، ومصطفى حشيش، وشريف خير الله.

بوابة فيتو

2022/09/20