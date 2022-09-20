منوعات

الخميس.. نيكول سابا في حلقة غنائية مع منى الشاذلي

2022/09/20
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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، في حلقة الخميس المقبل، من برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء

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خلال اللقاء تستعيد نيكول سابا أجمل الذكريات التي جمعتها مع باقي أعضاء فرقة الفور كاتس الغنائية اللبنانية الشهيرة، مشيرة إلى كواليس تجمعهم في الصورة التي تم تداولها للفريق مؤخرا.

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كما تتحدث عن عملها في مجال الإعلانات في بدايتها في مصر، وكيف أن شقيقتها الكبرى هي التي استقرت في مصر في البداية للعمل في مجال الإعلانات، إلا أنها بعدما بدأت العمل في نفس المجال حققت نجاحا كبيرا وقدمت عددا كبيرا من الإعلانات في مصر لمنتجات مختلفة
وخلال اللقاء أيضا تقدم نيكول سابا مجموعة من أشهر أغانيها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.

بوابة فيتو

2022/09/20