شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا 8 أكتوبر.. أسعار التذاكر





تستعد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي في إحدى الجامعات المصرية يوم 8 أكتوبر المقبل .

ونشرت شيرين بوستر الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه يقولها: “وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 8/ 10 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.

ووفقا لصحيفة المصري اليوم المحلية، تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، البرونزية بـ500 جنيه، والفضية بـ1000 جنيه، والذهبية بـ1500 جنيه، والبلاتينيوم بـ2000 جنيه.

وتستعد شيرين لطرح أغنية “المترو”، خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

العربيه نت