منوعات

شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا 8 أكتوبر.. أسعار التذاكر

2022/09/20
شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي في إحدى الجامعات المصرية يوم 8 أكتوبر المقبل .

ونشرت شيرين بوستر الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه يقولها: “وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 8/ 10 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.

ووفقا لصحيفة المصري اليوم المحلية، تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، البرونزية بـ500 جنيه، والفضية بـ1000 جنيه، والذهبية بـ1500 جنيه، والبلاتينيوم بـ2000 جنيه.

وتستعد شيرين لطرح أغنية “المترو”، خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

العربيه نت

2022/09/20