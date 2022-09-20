البرهان يشيد بآداء قطاع الإتصالات والتحول الرقمي ويوجه بتطويره





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضرورة ترقية وتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي لأهميته في دفع عجلة الإقتصاد ومحاربة الجريمة والفساد.

وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلف الأستاذ عادل حسن،على ضرورة ترقية القطاع ومواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات و العمل على تطوير قطاع البريد وإعادة ريادته، بجانب العمل على مواكبة التحولات الكبرى في مجال الخدمات البريدية.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بخطة الوزارة في توسيع وتحسين خدمات الإتصالات لتشمل مناطق النزوح والإنتاج و خاصة في مجال الخدمات المصرفية. ووجه بأهمية العمل على تأمين الشبكات من أي إختراق أو هجوم سبراني .

من جانبه أوضح الأستاذ عادل حسن وزير الإتصالات والتحول الرقمي المكلف في تصريح صحفي أن الوزارة أعدت خطة طموحة لترقية قطاع الإتصالات والبريد بما يمكنه من الإضطلاع بدوره في مجال التقنيات الرقمية الحديثة وتوسيع شبكات الإتصال.منوها الى قيام مجلس أعلى للتحول الرقمي برئاسة وزير وزارة مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والداخلية والإتصالات والعدل ومحافظ البنك المركزي وذلك للإشراف على عمليات التحول الرقمي لأهميتها في بناء اقتصاد رقمي وخدمات حكومية إلكترونية يسهل الحصول عليها من أي مكان.

وأشار الوزير الى ان الوزارة، بقطاعاتها المختلفة، تعمل وفق نظام دقيق وقواعد بيانات ومعايير لضبط وزيادة الكفاءة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة والاتصالات.

وكالة سونا