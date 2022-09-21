شاهد بالفيديو.. قناة عربية تقدم تقريراً وأسراراً لأول مرة قد تعرفها عن المذيعة السودانية تسابيح خاطر (تنحدر أصولها من قرية بها الشيوخ والعارفين.. درست بليبيا وهذا عمرها الحقيقي)





قدمت قناة الملخص التي تنشط وتبث مقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع في شكل تقرير وافي عن المذيعة السودانية المتألقة تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حمل التقرير أسرار ومعلومات عن النجمة السودانية قد يغفلها الكثير من متابعيها ومعجبيها.

حيث جاء في التقرير من ضمن المعلومات الغير متداولة أن تسابيح ولدت في العام 1988 وعمرها 34 عام حيث ولدت بمدينة الخرطوم بحري.

وترجع اصول تسابيح الي قرية أم طرفاية حاضرة طابت الشيخ عبدالمحمود الحفيان بلد العارفين والشيوخ والصالحين في الجزيرة المروية بالسودان.

بدأت دراستها بالجماهيرية الليبية لتكمل بعدها تعليمها الابتدائي بالسودان ثم المرحلة الثانوية بمدرسة بحري النموذجية ثم جامعة الخرطوم الجميلة والمستحيلة لتدرس علوم الاحياء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين