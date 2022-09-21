التربية والتعليم بالخرطوم تكشف عن ترتيبات بشأن المرحلة المتوسطة





كشف مدير إدارة المرحلة المتوسطة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، صلاح عثمان محمد أحمد،عن تجهيز (٢٨٢) مدرسة متوسطة ستفتح أبوابها هذا العام وفقاً لتقارير الأداء من مديري إدارات المرحلة المتوسطة بالمحليات، منوها إلى أن هذا العدد قابل للزيادة أثناء سير العام الدراسي

وتوقع عثمان أن يصل إلى العدد إلى (٣٥٠) مدرسة متوسطة بجميع المحليات، و أكد حرصهم على قرع جرس بداية العام الدراسي من إحدى المدارس المتوسطة لإلقاء الضوء عليها وإكسابها زخم خاص

من جانبه أشار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم د: قريب الله محمد أحمد إلى مساعي جادة لإرجاع معلمي المرحلة المتوسطة القدامى ووصفهم بالقلة لجهة أن أغلبهم قد نزل المعاش والبقية على وشك اللحاق بهم.

وكشف عن ترتيبات لتعيين واختيار معلمين للمرحلة المتوسطة ممن يحملون شهادات متخصصة في المواد الدراسية المختلفة خصوصا الأساسية منها و أكد أن وزارته ستتابع هذا الأمر بكل جدية لأن المرحلة المتوسطة تحتاج لقدرات وخبرات علي حد تعبيره .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة