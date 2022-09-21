شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يعيد عروسته لمنزل أهلها في وقت متأخر من الليل قبل أن يدخل بها والسبب صادم!!





كشفت الناشطة السودانية المعروفة “كوثر” عن قصة حقيقية حدثت بالسودان لعرسان بعد لحظات من انتهاء زفافهما وتوجهما للشقة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكدت الناشطة في مقطع فيديو بثته على صفحتها الرسمية والمتابعة أن العريس قام بإعادة عروسته لأهلها في نفس يوم الزفاف.

وقالت أن القصة بدأت بطلب العروس من عريسها وبعد وصولهما للشقة أن يأتيها بباسطة من أي محل حلويات والساعة وقتها كانت تشير للواحدة أو الثانية صباحاً.

بعد مغادرة العريس لتنفيذ طلب عروسته, بعد خروجه أخذت العروس علبة السجائر وذهبت ببها للحمام وقامت بالتدخين داخل الحمام حتى لا يشم عريسها رائحة السجائر.

العروس تفاجأت بعودة عريسها سريعاً بعد أن أتى بالحلويات ولسوء حظها وجد الباسطة في محل قريب من الشقة, بعد أن أعطاها الحلويات دخل الحمام ليغير ملابسه ليتفاجأ برائحة السجائر.

خرج غاضبا وامرها بالعودة لمنزلها لأنه شك بأنها أدخلت رجل وطلبت الباسطة من أجل أن تتيح الفرصة للرجل أن يدخل الشقة, حكت له العروس القصة الحقيقية لكنه لم يصدقها ولم يمنحها أي فرصة لتبرر موقفها وسط صدمتها وصدمة أهلها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين