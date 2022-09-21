ألمانيا تدعم السودان بمليوني يورو إضافية





ساهمت ألمانيا بمبلغ 2 مليون يورو إضافي لصندوق السودان الإنساني ليبلغ إجمالي المساعدات (11.5) مليون يورو.

جاء ذلك في تعميم صحفي نشرته سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بالخرطوم. وأعربت الحكومة الألمانية عن سعادتها بإعلانها “أنها تتحمل مسؤوليتها الإنسانية من خلال توفير (2) مليون يورو إضافية لصندوق السودان الإنساني التابع للأمم المتحدة”، حيث ارتفع دعم ألمانيا للصندوق، ليصل مبلغ (11.5) مليون يورو، مما يجعل ألمانيا مرة أخرى أكبر مانح للصندوق”.

وأوضح التعميم أن صندوق السودان الإنساني التابع للأمم المتحدة يجمع مساهمات متعددة من المانحين الدوليين لإتاحة التمويل مباشرة للشركاء في المجال الإنساني للعاملين في الميدان حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة السريعة والفعالة لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المحتاجين

ووفقا لآخر الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في السودان للعام الخامس ليصل إلى (14.3) مليون (مقارنة بـ 4.8 ملايين في عام 2017)، وهو ما يمثل ثلث إجمالي سكان السودان، وتدعم ألمانيا حالياً الجهود الإنسانية في السودان، حيث قدمت في عام 2022 مبلغ (30.9) مليون يورو مع تركيز قوي على الأمن الغذائي، الصحة، الصرف الصحي، مساعدة النازحين وحماية الفئات الضعيفة، خاصة النساء.

صحيفة السوداني