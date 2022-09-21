الإرصاد : إنخفاض درجات الحرارة وهطول الامطار في بعض الولايات





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية إنخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة. وتنبأت وحدة الإنذار المبكربالهيئة العامة للإرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، الخرطوم، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان وشمال دارفور. ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، شرق، جنوب وغرب دارفور. سجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس كانت 42 درجة مئوية، في مدينة كريمة وأدناها سجلت في كل من حلفا الجديدة ورشاد حيث كانت 20 درجة مئوية. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة 40 درجة مئوية في كل من دنقلا، كريمة وعطبرة وأدنى درجة حرارة متوقعة 18 درجة مئوية في كل من مدينتي الجنينة وزالنجي. ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري اليوم شمال كسلا، شندي، وجنوب عطبرة وشمال الأبيض والفاشر والجنينة.

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