لجنة الفيضان: بعض المحطات سجلت مناسيب حرجة





أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان أن محطات الديم، الدندر والخرطوم عند مستوى الفيضان، وسجل النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية 614 مليون متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي بـ 108 مليون متر مكعب، وأن نهر عطبرة سجل 138 مليون متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي ب 40 مليون متر مكعب، بينما سجل معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

أكد بيان لجنة الفيضانات إرتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 568 مليون متر مكعب مقابل 385 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وإرتفع التصريف خلف سد سنار إلى 567 مليون متر مكعب مقابل 295 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما إنخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 90 مليون متر مكعب مقابل 186 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما إنخفض التصريف اليوم في خشم القربة إلى 34 مليون متر مكعب مقابل 67 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي إنخفض كذلك التصريف إلى 546 مليون متر مكعب مقابل 564 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي كما إخفض التصريف كذلك في جبل أولياء إلى 79 مليون متر مكعب مقابل 130 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وأوضح البيان اليومي للجنة أن محطة الديم تأثرات بمنسوب بحيرة خزان الروصيرص.

ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين القاطنين شمال خزان جبل أولياء إلى شمال الخرطوم ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت اللجنة إستمرار التخزين في جميع الخزانات مع إكتمال التخزين بخزان جبل أولياء.

سونا