غرفة النقل تعلق على تحديد تسعيرة جديدة للمواصلات





كشف رئيس اللجنة التسيرية لغرفة النقل العام عبدالله عبدالفتاح خالد معلومات جديدة عن اصدار تسعيرة جديدة للمواصلات بالكيلو.

وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان هنالك مفهوم خاطئ لدى المواطنين ، مؤكدا ان كل المواصلات العامة في العالم يتم حسابها بالكيلو من النقطة “أ” الى النقطة “ب”، وقال ان الحديث عن تسعيرة جديدة لمواصلات ولاية الخرطوم هو مجرد كلام وصدر من جهات غير معتمدة ولايوجد قرار رسمي من حكومة الولاية ونظام الكيلو معمول به في السودان من فترة قديمة، موضحا ان الدولة الآن لاتستطيع اصدار تعريفة للمواصلات العامة لعدم توفر المعايير وعدم وجود دعم من الدولة، مؤكدا ان آخر تعرفة للمواصلات كانت في العام 2014 .

صحيفة الصيحة