400 أستاذ وبرفيسور يلوحون بمغادرة جامعة الخرطوم





قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، إن 400 أستاذ وبروفيسور قد لوحوا بمغادرة الجامعة .

ودعت الهيئة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية يوم غدٍ الخميس بدار الأساتذة بمجمع الوسط .

وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية (بالفيسبوك) أن إدارة الجامعة أصدرت عقودات جديدة للأساتذة “بالمشاهرة”، حيث تم تخفيض المرتبات بنسبة (50%) ليصبح المرتب للأساتذة بالمشاهرة الذين هم غالبيتهم بدرجة البروفيسور وأستاذ مشارك أقل من مرتب محاضر، وليصبح مرتب أساتذة الزمالة أقل من مرتب مساعد تدريس.

وأضافت :”في ظل التطورات الحالية يلوح حوالي 400 أستاذ وبروفيسور بمغادرة الجامعة”.

صحيفة السوداني