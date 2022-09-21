باخرة مساعدات إماراتية تصل ميناء بورتسودان





وصلت إلى الميناء الشمالي ببورتسودان باخرة الدعم الاماراتي للمتضررين من السيول والأمطار بالسودان.

وكان في إستقبال الباخرة بالميناء نائب والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج الذي اشاد بمواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان في المجالات المختلفة، معربا عن شكره وتقديره للدعم الإنساني المتواصل من جانب الإمارات للمتضررين بالسيول والأمطار بالسودان.

من جانبه أوضح رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي المشرف علي توصيل المساعدات الإنسانية إلى متضرري السيول والأمطار بالسودان محمد سالم أن باخرة المساعدات الإنسانية تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية التي سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضرراً بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بالسودان، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار حتى يتجاوز السودان هذه الظروف.

صحيفة الصيحة