ابو هاجة: مشاركة البرهان فى الجمعية العامة تؤسس لعلاقات جديدة





قال العميد دكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن مشاركة البرهان في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطوى صفحة ماضية في علاقاتنا مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وأن ظلام الأمس سينقشع ولن يعتب على أبوابنا بإذن الله.

وأضاف أن فصل جديد سيبدا ، قوامه الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتأسيس العلاقات الخارجية على معلومات صحيحة دقيقة وليست مغلوطة كما كان بالأمس، وان المعلومات تكشف أننا وبقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام أكثر الناس حرصاً على التحول المدني الحقيقي وأكثرهم حرصاً على تلاحم أبناء الوطن الواحد وتحقيق علاقات خارجية تخدم تماسك الجبهة الداخلية بمنظومتها السياسية والعسكرية بما يحقق التوافق الوطني.

وقال أنه آن الأوان لتاسيس واقع جديد لا إفراط فيه ولا تفريط، واقع يعرف الغرب فيه حقيقة ما يحدث في السودان بكل شفافية ونعرف فيه كسودانيين أنه لابد من حد أدنى إن لم يكن حد أعلى للمكاشفة والصدق مع النفس .

وكالة سونا