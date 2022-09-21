مصر.. محمد رمضان ينفعل في فيديو ويهاجم مسؤول سابق أمام الملايين





رد الفنان محمد رمضان على الحملة التي خرجت وطالبت بإلغاء حفله في الإسكندرية، تحت عنوان “الإسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان”.

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك مهاجما محافظ الشرقية الأسبق: “السيد محافظ الشرقية السابق، بيدعم حملة إسكندرية (لا ترحب بيك يا محمد رمضان)، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوم”.

وتابع: “حلو يا سيادة المحافظ، هقوم البس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية واتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة”.

وكانت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، أصدرت بيانا، اليوم الأربعاء، تؤكد من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أكدت الجهة المنظمة للحفل، أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء تذاكر الحفل، حيث وصلت نسبة حجوزات الحفل لـ 50٪ من قيمة التذاكر.

ونوهت بأن الشائعات التي تم ترويجها حول إلغاء الحفل من قبل بعض مروجيها، لن ولم تؤثر على بيع تذاكر الحفل.