حاكم دارفور يرعى نفرة أهل السودان لدعم قطر في كأس العالم





أعلن حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي، عن رعايته لنفرة أهل السودان لدعم دولة قطر في كأس العالم؛ والتي تأتي تحت شعار (كلنا قطر)، وذلك انطلاقاً من العلاقة القوية والمواقف النبيلة لدولة قطر مع الشعب السوداني.

وقال خطاب صادر عن نائب حاكم إقليم دارفور د. محمد عيسى عليو “نأمل أن تكون المبادرة رسالة شكر لأهلنا وأشقائنا في دولة قطر ووقوف السودان إلى جانبهم وهم قد أهدونا هذا الفخر والعز والشموخ بتنظيم كأس العالم ولأول مرة في الشرق الأوسط”.

وأعرب القائد مني أركو مناوي، عن أمله أن تكون المبادرة وهذه النفرة لرد الجميل لدولة قطر التي طوّقت به السودان ورعايتها لسلام دارفور ومبادراتها التنموية والتمويلية في الإقليم.

صحيفة الصيحة