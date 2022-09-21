فقدان (6) آلاف برميل نفط يومياً جراء إغلاق آبار من قِبل مُحتجين





أعلن تجمُّع العاملين بقطاع النفط، خروج نحو (6) آلاف برميل من الإنتاج اليومي بحقول النفط جنوبي البلاد، جرّاء إغلاقها بالقوة بواسطة المجتمع المحلي بمناطق الإنتاج.

وأوضح تجمُّع العاملين في قطاع النفط بحسب (الترا سودان) اليوم، أن الأهالي أغلقوا آبار النفط في مناطق الإنتاج لعدم وفاء وزير الطاقة والنفط بالمصفوفة التي تعهّد بها قبل أشهر. وأشار إلى صعوبة تصدير نفط جنوب السودان من منطقة “يامبيو”، لأنّ النفط السوداني يُساعد في انسياب النفط في الأنابيب إلى موانئ التصدير بشرق السودان. وكشف التجمُّع عن دخول إغلاق حقل “كنار” في ولاية غرب كردفان أسبوعه الثالث بعد أن خرج أيضًا عن الخدمة عقب إغلاقه بواسطة مواطنين.

كما شهِد حقل “بليلة” بولاية غرب كردفان عملية اختطاف موظفيْن من شركة “بترو إنيرجي” والتحفّظ عليهما لأكثر من (24) ساعة في خطوة تصعيدية مفاجئة.

صحيفة الصيحة