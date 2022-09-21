



أعلنت الغرفة القومية للبصات السفرية، عن تدشين برنامج المداورة للبصات السفرية غداً.

وتأتي الخطوة برعاية مدير عام قوات الشرطة ووزير النقل وبحضور الإدارة العامة للمرور ورئيس اتحاد أصحاب العمل وأمين عام اتّحاد غرف النقل وأمين عام ديوان الضرائب وأصحاب شركات البصات السفرية ومدير عام الميناء البري ومدير شرطة السوق المحلي الخرطوم.

وقال رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية، أحمد الطريفي في تصريحات صحفية، إنّ نظام المداورة يهدف لتوفير أكثر من (200) مليون دولار للخزينة العامة للدولة نتيجة تخفيض استهلاك الوقود لقطاع البصات، مؤكداً أن الخطوة ستحسم الفوضى في القطاع وسلامة الركاب وتحقيق السلامة.

صحيفة الصيحة