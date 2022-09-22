بعد صورة زوجته وهي تحتضن الفنان “راغب علامة” .. إجراء جديد بشأن السفير العراقي بالأردن





أعلن السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، انتهاء فترة عمله في المملكة الهاشمية وعودته إلى مقر الوزارة في بغداد.

ويأتي قرار العذاري بالتزامن مع ضجة الصور الشهيرة التي جمعت زوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة راغب علامة، جدلا واسعًا، واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضعيات أثناء التقاط الصور “غير لائقة”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد علقت على أزمة الصور، وقالت في بيان صحفي: “نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضافت: “كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية”.

صحيفة المرصد