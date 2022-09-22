نقل الثوار المتهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات الى سجن كوبر لتقديمهم للمحكمة





كشفت عضو هيئة الدفاع د. رنا عبد الغفار عن الثوار الثمانية المعتقلين على ذمة البلاغ الخاص بمقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي .

كشفت عن نقلهم أمس من سجن الهدى الى سجن كوبر توطئة الى تقديمهم للمحاكمة في الثالث من شهر أكتوبر القادم.

وقالت في تصريح لـ(الجريدة) إن هيئة الدفاع ظلت لمدة ستة أشهر كاملة تطالب بمحاكمة المعتقلين واستجابت أخيرا لذلك ، وأوضحت أن الثوار هم حسام الصياد ، ومصعب شريف ، ومايكل وثوار الديم (سوار الذهب أبو العزائم، حمزة صالح محجوب، والثائر خالد مأمون من ودنوباوي ، بالاضافة الى الثائر شرف الدين أبو المجد” من الرميلة )، ونوهت الى أن السلطات اتهمت الثوار باغتيال الرقيب بآلة حادة بشروني حسب تقرير الطبيب الشرعي .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة