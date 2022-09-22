التجارة تهدد الموظفين المحتجين بالفصل





هددت وزيرة التجارة أعضاء لجنة العاملين بوزارة التجارة بالفصل في حال المضي في اتجاه تنفيذ التصعيد احتجاجاً على ضعف المرتبات وتحسين بيئة العمل والتأمين الصحي.

وأعلنت لجنة العاملين بوزارة التجارة أمس عن اعتزامها الدخول في إضراب تدريجي عن العمل احتجاجاً على ضعف الرواتب وبيئة العمل، وعدم توفير بطاقة التأمين الصحي.

وذكرت اللجنة في تصريح لـ”الجريدة” أن الوزيرة أكدت لهم أنه ليس بالامكان تقديم خدمة أفضل من الحالية لعدم توفر الموارد المالية .

ودعت اللجنة العاملين كافة بالوقوف مع اللجنة على قلب رجل واحد، والتأكيد على عدم المساس بأعضاءها حتى تتحقق مطالبها أسوة ببقية الوزارات.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة