ما حقيقة ارتباط ياسمين صبري بشاب من خارج الوسط الفني؟





ظهرت خلال الساعات الماضية أنباء عن ارتباط الفنانة المصرية ياسمين صبري بشاب من خارج الوسط الفني، وذلك بعد انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير تفاصيل الارتباط، حيث أشاروا إلى أن الشاب الذي لم يكشفوا عن هويته، قدم لها هدية باهظة الثمن، ومن المقرر إعلان الارتباط رسميا خلال الفترة المقبلة.

لكن صديقا مقربا من الفنانة المصرية، نفى لـ“إرم نيوز“ صحة ما تداولته تلك الصفحات.

وقال المصدر إن ”الأنباء المتداولة عارية تماما من الصحة“، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات حول ارتباط ياسمين صبري.

وأضاف أن ياسمين ”ليست مرتبطة في الفترة الحالية، وتركز في عملها القادم الذي ستشارك من خلاله في المارثون الرمضاني القادم“.

ومؤخرا أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري، الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ وهي تتناول وجبة الإفطار في مطعم يطل على البحر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد أبو هشيمة وهو يتناول الإفطار في نفس المكان، مشيرين إلى عودتهما من جديد بعد فترة قصيرة من انفصالهما.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام عامين.

وفي أول تعليق لأحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد مضي ما يقرب من الشهر على انفصالهما، أشار إلى أنه ”يكن لها كل الاحترام والمعزة“.

وقال خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا“.

وأضاف: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.

إرم نيوز