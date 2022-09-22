السفارة السعودية بالخرطوم تحتفل باليوم الوطني لإعلان المملكة





احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم بالعيد الوطني الـ 92 لإعلان قيام المملكة واستقلالها. وأقام السفير علي حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حفلا بهذه المناسبة مساء اليوم بحدائق الجنادرية السعودية بالخرطوم ، وذلك بحضور وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد ابراهيم، ممثلا لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين السودانيين ورجال الطرق الصوفية والقوى السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بالخرطوم. وقال وزير الصحة ، في كلمة له بالاحتفال أن هذا الحفل هو عيد لكل الأمة العربية والسودان بصفة خاصة لما تتمتع به العلاقات بين البلدين الشقيقين من تميز وما تشهده من تطور مستمر على كافة الاصعدة . وامدح وزير الصحة جهود المملكة ودعمها المستمر للسودان في جميع المحافل الدولية ، كما ثمن دور المملكة في المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وشطب ديوان السودان كما اشاد بجهود السفير واهتمامه بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. ومن جانبه ، أشاد السفير السعودي بمشاركة الشعب السوداني حكومة وشعبا للمملكة في عيدها القومي، مستعرضا الانجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان . كما ثمن السفير السعودي نجاح الثورة السودانية المجيدة، مؤكدا دعم المملكة للسودان المستمر وقال ان بلاد ه على استعداد للوقوف مع السودان في كل المحافل.

وتخلل الاحتفال مخاطبات ورقصات شعبية سعودية.

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