لجنة الفيضان: الدندر والخرطوم عند مستوى الفيضان





أكد التقرير اليومي للجنة الفيضان أن الدندر والخرطوم عند مستوى الفيضان، وسجل النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية 564 مليون متر مكعب أعلى من منسوب العام الماضي ب 81 مليون متر مكعب، وأن نهر عطبرة سجل 164 مليون متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي ب 40 مليون متر مكعب، بينما سجل معدل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.

أكد بيان اللجنة إرتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 456 مليون متر مكعب مقابل 355 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 549 مليون متر مكعب مقابل 329 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 110 مليون متر مكعب 140 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، بينما انخفض التصريف اليوم في خشم القربة إلى 64 مليون متر مكعب مقابل 154 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وفي مروي ارتفع التصريف إلى 534 مليون متر مكعب مقابل 494 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي كما انخفض التصريف كذلك في جبل أولياء إلى 83 مليون متر مكعب مقابل 120 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.

وأوضح البيان اليومي للجنة أن محطة الديم تأثرت بمنسوب بحيرة خزان الروصيرص.

ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت اللجنة إستمرار التخزين في جميع الخزانات مع إكتمال التخزين بخزان جبل أولياء.

سونا