الصين تبلغ السودان رفضها لأي تدخلات أجنبية بالمنطقة





أبلغت الحكومة الصينية، نظيرتها السودانية، رفضها لكل أشكال التدخلات الأجنبية في المنطقة .

وأكدت الصين تقديم الدعم والمساعدة للسودان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستقبل عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين كباشي، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، الأربعاء، المبعوث الصيني لدى منطقة القرن الأفريقي، شيويه بينغ، الذي أطلعه على رؤية بلاده بشأن منطقة القرن الأفريقي وإحلال السلام والاستقرار فيها عبر الحوار.

ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس السيادة، عن المبعوث الصيني قوله: “زيارتي للسودان تأتي في إطار ترقية العلاقة الثنائية بين البلدين.. لقد كان لقائي مع عضو مجلس السيادة مثمراً وتطرق لمسيرة العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف: “منطقة القرن الإفريقي، من الأهمية بمكان حيث تتمتع بموقع إستراتيجي جعلها عرضة للتدخلات الخارجية والصين ترفض جميع أشكال التدخلات الأجنبية في هذه المنطقة”.

صحيفة السوداني