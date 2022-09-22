الإرصاد: ارتفاع درجات الحرارة العظمى وتوالي الصغرى انخفاضها بمعظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار أن ترتفع درجات الحرارة العظمى ارتفاعاً طفيفاً بينما توالي درجات الحرارة الصغرى انخفاضها الطفيف في معظم أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة المقبلة، كما من المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات جنوب ولاية البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض وشرق دارفور.

وتوقعت هيئة الإرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات الفضارف، سنار، النيل الأزرق، سنار، جنوب غرب كردفان وجنوب دارفور.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، الفاصل المداري والذي يمر اليوم شمال كسلا، ودمدني، جنوب الخرطوم، شمال الأبيض، جنوب الفاشر وشمال الجنينة.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41 °م في مدينة عطبرة، وأدنى درجة حرارة متوقعة 18 °م بمدينة زالنجي، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس 40 °م في مدينة كريمة وأدنى درجة حرارة 19 م بالجنينة.

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية ببعض البلاد، ونشاطاً للرياح بمدينة حلايب.

سونا