تدشين المداورة بـ(3) آلاف بص سفري





تدشن وزارة النقل وحدة النقل البري بالتنسيق مع ديوان الضرائب والإدارة العامة للمرور السريع والغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، اليوم الخميس، نظام التقاطر (المداورة) للبصات السفرية، وبدء العمل بالمنفستو الموحد.

وكشف رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية، أحمد الطريفي، في تصريح لـ(السوداني) عن استعداد الغرفة لتدشين نظام المداورة بعدد (3) آلاف بص سفري لكل ولايات السودان، وأشار إلى أن مسافة البص درجة أولى تتجاوز رحلته (650) كيلومتر، وأوضح أن سعر التذكرة محدد مسبقاً لكل خط.

الخرطوم: عبيرجعفر

صحيفة السوداني