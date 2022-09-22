عقار يبحث الخطط العملية لعودة لآجئي ومهجري اقليم النيل الأزرق





رأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير بالقصر الجمهوري اليوم إجتماعاً ضم وزراء الحكم الإتحادي محمد كورتكيلا صالح ،التنمية الإجتماعية الأستاذ احمد آدم بخيت، الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود والنقل المكلف هشام علي ابو زيد. وقال وزير النقل المكلف هشام على أبوزيد، في تصريح صحفي، إن الإجتماع بحث الكيفية المثلى لوضع خطط عمل واضحة وقابلة للتطبيق بما يسهم في العودة الطوعية للآجئين والمهجرين، إلى اقليم النيل الأزرق، البالغ عددهم ٢٨٠ الف، الذين أجبرتهم الحروب والنزاعات التي شهدتها الولاية، في فترات متلاحقة للجوء للعديد من المعسكرات خارج الاقليم. ولفت وزير النقل المكلف، إلى ان الإجتماع أمن على أهمية تكوين لجنة عليا تضم عدداً أكبر من الوزارات ذات الصلة والجهات الحكومية وغير الحكومية، من أجل تضافر وتنسيق الجهود فيما بينها بغرض الإسراع وإنجاح الخطط التي سيتم وضعها في هذا الجانب. وأضاف هشام أبوزيد، ان اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية للوقوع على حجم وطبيعة معسكرات اللآجئين والمهجرين على أرض الواقع، والعمل على تحديد الإحتياجات الضرورية، والكيفية التي ستتم بها عودتهم بصورة عاجلة. ونوه وزير النقل المكلف، إلى أن وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت، قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة، حول الموقف الحالي للدعومات والإحتياجات الضرورية التي تم توفيرها للمتأثرين بالأمطار والسيول والفيضانات بعدد من ولايات البلاد، مؤكداً إنحسار السيول خلال الأيام الماضية.

وكالة سونا