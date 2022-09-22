بالفيديو..الحزن والتعب يسيطران على يسرا وبنات هشام سليم بعد انتهاء مراسم دفنه





سيطر الحزن والتعب على النجمة الكبيرة يسرا وبنات الفنان الراحل هشام سليم والموسيقار عمرو سليم بعد انتهاء مراسم الدفن.

وكانت مراسم جنازة ودفن الفنان هشام سليم بــ مقابر الواحات انتهت منذ قليل.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور مراسم الدفن وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، وطارق النهري.

لحظات وصول الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة ماجدة زكى، والفنان أشرف عبد الباقي، وبشرى، والمخرج شريف عرفة، والفنانة حنان مطاوع، إلى مراسم جنازة وعزاء الفنان هشام سليم”.

كما وصلت الفنانة وفاء عامر، هشام ماجد، والمطرب مدحت صالح، والفنان احمد عبد العزيز، والفنانة منى عبد الغني والفنان محمود البزاوي، وطارق النهري إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لحضور جنازة الفنان الراحل هشام سليم.

نجوم الفن يودعون هشام سليم

كما حرص على الحضور عدد الفنانين وهم: “شهيرة، خالد النبوي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا والفنان أحمد السقا، وأحمد بدير، والسيناريست عمرو محمود ياسين، ومريم الخشت، ومجدي كامل، وعبير صبرى، وفتحي مبروك، وفتوح أحمد، ومها أحمد، ومحمد العدل، ومحمد جمعة، والمطرب أبو”.

وفاة هشام سليم

ورحل هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وولد الفنان هشام سليم فى 27 يناير 1958، وهو نجل لاعب الكرة الكابتن صالح سليم، وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال دور ابن سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، في فيلم “إمبراطورية ميم” من إخراج حسين كمال.

وقام هشام سليم ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات، من أشهر أفلامه ” الناظر، اسكندرية كمان وكمان، أريد حلا، عودة الابن الضال، لا تسألني من أنا، تزوير فى أوراق رسمية، السجينة، أرض الأحلام، الأولة فى الغرام”، ومن أشهر أعماله التليفزيونية ” ليالى الحلمية، المصراوية، الراية البيضاء، حرب الجواسيس، ومازال النيل يجرى، هوانم جاردن سيتى، محمود المصرى، أرابيسك، هجمة مرتدة”، إلى جانب مسرحية شارع محمد على، وعدد من البرامج الإذاعية.

بوابة فيتو