البرهان يشدد على ضرورةدعم الأمم المتحدة للسودان لاستضافته ملايين اللاجئين





شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة قيام وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة والأشقاء والأصدقاء بتقديم واجب المساعدات الإنسانية والعونِ له لاستضافته ملايين اللاجئين من الإخوةِ الأشقاء من مختلف أرجاء القارة الافريقية عبر عقود من الزمن

وقال البرهان في خطابه امام الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء اليوم، إن السودان ظل يفتحُ أبوابه للاجئين ويتشاركُ معهم مواردهُ القليلة ويقدمُ الحمايةَ لهم رغم الظروفِ الاقتصادية المعلومة.

وأشار الى أن تفاقمِ آثارِ التغيراتِ المناخية والتناوب بين موجات الجفاف والفيضانات ونقص المُساعدات الإنسانية يتطلب تقديم المساعدات للمجتمعات المستضيفة.

وكالة سونا