“الشيوعي”: تلقينا دعوة من”كدباس” ونشكره





يقول الحزب” يشكر الحزب شيخ كدباس على دعوته ونقدر له مساعيه الوطنية”.

كشف الحزب الشيوعي السوداني، عن تلقيه رسالة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، شيخ كدباس، لحضور اجتماع مع قوى الحرية والتغيير.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال الحزب إنّه نقل بوضوحٍ قرار اللجنة المركزية المتعلّق برفض الحزب للجلوس مع الكتل السياسية التي شاركت المكون العسكري في حكم البلاد قبل وبعد انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم.

وأضاف”ونؤكّد أنّنا لا زلنا عند موقفنا المعلن في هذا الخصوص”.

والخميس، كشفت تقارير صحافية، عن مبادرة طرحها الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، بعقد لقاءٍ ما بين الحزب الشيوعي السوداني والحرية والتغيير.

باج نيوز