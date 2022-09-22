كباشي: الحكومة حريصة على توسيع قاعدة المشاركة





يلفت عضو مجلس السيادة الإنتقالي، النظر إلى ضرورة دمج المبادرات للخروج بوثيقة واحدة لترسيخ قاعدة الحوار الوطني.

شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، على حرص الحكومة إنجاح الفترة الانتقالية ودعم التحوّل الديمقراطي، بتوسيع قاعدة المشاركة وتوافق القوى السياسية.

والخميس، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، رئيس وفد البرلمان الأوروبي الزائر للبلاد ديفيد ماكلستر.

وأمنّ كباشي، على أهمية الحوار وتوحيد الجهود ، والعمل الجاد للوصول لرؤية موّحدة تضمن الخروج من الأزمة الحالية.

وأشار إلى الى خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، منوهاً الى أهمية انخراط الأطراف المدنية في حوار جاد دون اقصاء يفضي لتوافق سياسي.

باج نيوز