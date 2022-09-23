والي الخرطوم يستجب لمناشدة أهالي بري اللاماب مربع (9)





قام والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزه بزيارة لمنطقة بري اللاماب مربع (9)، استجابة للمناشدة التي اطلقها سكان المربع. و وجه عثمان الجهات ذات الصله بعمل الردميات اللازمه للشوارع و استكمال منطقة الخدمات، فضلا عن الإسراع بقيام قسم الشرطة بالمربع، ووعد الوالي باستكمال مطلوبات الخدمات في القريب العاجل.

وكان أهالي بري اللاماب مربع (9) قد ناشدوا والي الخرطوم بتقديم الخدمات للمربع وأهمها إنشاء مخابز وخدمات النفايات وإزالة السكن العشوائي.

وأكد الوالي خلال الزيارة على أهمية التواصل مع المواطنين والعمل الميداني، مبينا امتلاك الولاية لخطة تطويرية شاملة تركز على خدمة المواطن باعتباره صاحب المصلحة العليا في الولاية، كما أكد انفتاحهم على كل مناطق الولاية واستشعار الخدمات المطلوبة للمواطنين.

الجريدة