شاهد.. الصورة التي تسببت في إصابة النجمة السودانية آية أفرو.. ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس رياضية محذقة ومثيرة





تصدرت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو التريند وذلك بخبر إصابتها في رجلها اثناء تصويرها حلقة من برنامجها الرمضاني “ست الكورة”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اصبح خبر إصابة أفرو الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي, حيث ظلت تفاصيل إصابتها وكواليسها من ضمن أبرز أخبار السوشيال ميديا.

إحدى الصفحات الفنية والمتابعة على فيسبوك نشرت صورة للنجمة آية أفرو قيل أنها تم التقاطها قبل لحظات من تعرضها للإصابة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت المودل وهي ترتدي أزياء رياضية ضيقة ومحذقة ومثيرة للجدل, متابعوا الصفحة كتبوا معلقين على الصورة وأكدوا أنها السبب في إصابتها لأن صورة جسمها المثير جلبت لها العين وأن اصابتها السبب فيها العين والحسد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين