شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبكي ويذرف الدموع متحسراً على أيام الرئيس البشير ومتابعون يوافقونه: (ما براك كلنا بكينا والله ونفسنا نصحى الصباح نلقى البشير رجع تاني)





صور شاب سوداني مقطع فيديو صغير لنفسه ظهر من خلاله وهو يبكي ويذرف الدموع بعد أن شاهد مقطع سابق للرئيس المخلوع عمر البشير وهو ينزل من الطائرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكد ناشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب كان يبكي متحسراً على أيام الرئيس البشير.

الفيديو حقق أعلى نسبة تفاعلات من خلال التعليقات, وجاءت أبرز التعليقات متوافقة مع احساس الشاب, حيث كتب أحدهم (الشعب كلو باكي ما براك كلنا بكينا والله ونفسنا نصحى الصباح نلقى البشير قلبها تاني), وكتب آخر (والله زمن الكان سودان سودان زمن امريكا بتخاف من السودان).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين