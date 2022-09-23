شاهد بالصورة والفيديو.. الباكمبا السودانية تنتقل للعالمية.. مواطن خليجي يزور أشهر محل لبيع الباكمبا في السودان..يأكلها ويرصد حب الناس لها ومتابع يحذره (الوجبة دي للمتزوجين فقط)





تحت عنوان (الباكمبا السودانية تنتقل للعالمية) تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لمواطن خليجي وهو يحمل صحن من الطبق السوداني الحلو “الباكمبا” وبداخله عدد من الملاعق.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل الخليجي قام بتصوير اللحظة من داخل ساحة جامعة النيلين والذي يعد أشهر محل لبيع “الباكمبا” بالعاصمة الخرطوم.

المواطن الخليجي قام بتصوير المشهد والذي أظهر تجمع المئات من الشباب وهم في لحظة تناول الطبق الحلو المكون من القمح المقشور والمنقوع في الماء وتضاف له الطحنية وبعض السمن أو زيت الفول السوداني.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع وتبارى المعلقون على كتابة تعليقاتهم المشيدة بالمقطع ولكن أحدهم كتب تعليق يحذر فيه المواطن الخليجي بطل المقطع, حيث كتب قائلاً (أعمل حسابك الوجبة دي للمتزوجين فقط).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين