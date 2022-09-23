شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن نزعت الحجاب.. الفنانة السودانية توتة عذاب تقدم فاصل من الرقص المثير على إيقاع “الربابة” ومتابعون: (فشلتي في تقليد ندى القلعة واتجهتي لتقليد هدى عربي)





أثارت الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بعد الخطوة التي أقدمت عليها مؤخراً بنزعها للحجاب الذي أشتهرت به.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت توتة في مقطع سابق وهي تنزع الحجاب وتستعرض بشعرها في حفل حضره جمع غفير من الرجال.

وواصلت الشقيقة الصغرى للفنانة عوضية عذاب إثارة الجدل بظهور جديد لها وهي تقدم فاصل من الرقص المثير خلال الحفل وذلك على أنغام آلة “الربابة”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من تصرف الفنانة ونزعها للحجاب, ووفقاً لتعليقات الجمهور التي قرأت محررة موقع النيلين جزء منها فقد كتب أحدهم ساخراً (فشلتي في تقليد ندى القلعة واتجهتي لتقليد هدى عربي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين