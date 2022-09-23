أعلن عودته للبلاد.. إيلا: في معيتنا كثير من الحلول الناجعة مصحوبة بالدعوة للتآخي والتعاضد والترابط





كشف رئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر إيلا عن عودته إلى البلاد في الأول من أكتوبر المقبل.

وتساءل إيلا في تدوينة على فيسبوك قائلاً: “ما الذي صب في بلادي الشرقية من تصدع ومآسي وشقاق وتنازع وصراع وما الذي جاء للشمال والوسط من تردي وضياع من فعل الطبيعه وإهمال الإنسان وكذالك في غربي الاشم من عنف بشري وقطيعة وسباب”.

وأضاف “كل ذلك ونحن نتحرك نحوكم وفي معيتنا وبين جنبينا كثير من الحلول الناجعه مصحوبه بالدعوة للتأخي والتعاضد والترابط”.

وتابع “الأهل والعشيرة الأخوة والأخوات يامن أنتم أنا ويامن انا أنتم معي وبصحبتي أفكار ومشاريع ليست من بنات أفكاري ولا ملكي بل هي لأمم قدسبقتنا تطوراََ ونماء فأحتلت بها النماء والتطور والسلام”.

باج نيوز